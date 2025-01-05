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Следователи начали осмотр тела убитого в ДНР военкора «Известий»

В морге Донецка следователи начали осмотр тела внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова, убитого вчера украинским беспилотником. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Собеседник агентства заявил, что сотрудники СК РФ прибыли для проведения необходимых следственных мероприятий. А пострадавшие коллеги погибшего журналиста уже дали правоохранителям первые показания о случившемся.

Напомним, вечером 4 января ударный дрон украинских войск атаковал гражданское авто на трассе Донецк — Горловка. От полученных ранений скончался внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, также пострадали минимум пятеро сотрудников других изданий, в том числе двое журналистов «Блокнота». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку очередным преступлением киевского режима и лично Владимира Зеленского.