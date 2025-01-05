Следователи начали осмотр тела убитого в ДНР военкора «Известий»

Напомним, вечером 4 января ударный дрон украинских войск атаковал гражданское авто на трассе Донецк — Горловка. От полученных ранений скончался внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, также пострадали минимум пятеро сотрудников других изданий, в том числе двое журналистов «Блокнота». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку очередным преступлением киевского режима и лично Владимира Зеленского.