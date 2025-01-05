Туристический автобус перевернулся в Карелии, пострадали 6 человек

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Транспорт с российскими путешественниками протаранил иномарку на въезде в Паттайю, после чего въехал в бетонное ограждение. По предварительным данным, травмы получили 27 человек. Момент страшной аварии попал на видео.