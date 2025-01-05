В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля», — сказала судья.
Судья пояснила, что обвиняемый — студент второго курса екатеринбургского техникума, 2007 года рождения, холостой, не работает. В отличие от первого арестованного, второй фигурант прятал лицо от журналистских фотокамер.
В воскресенье Ленинский райсуд уже арестовал до 21 февраля одного из фигурантов по этому делу.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
По данным СК РФ, несовершеннолетним екатеринбуржцам было предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из фигурантов оказался причастен к поджогу полицейской машины.