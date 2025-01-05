В Екатеринбурге арестовали второго подростка по делу о подготовке теракта

По версии следствия, двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем изготовили само устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также следователи установили, что один из фигурантов оказался причастен к поджогу полицейской машины.