Тело девушки нашли в 11 км от места ДТП в Семее

Напомним, сегодня в 06:00 утра в городе Семей, на острове Бейбитшилик, близ реки Иртыш на легковом автомобиле водитель, совершив столкновение с бетонным ограждением, упал в реку. В момент аварии в салоне находились четыре человека.
— Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины, и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался, — уточнили в пресс-службе.
Сразу после поступления сообщения о происшествии, на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы.
— В 9:00 в 11 км вниз по течению от места происшествия, в районе 1-го микрорайона, поисковой группой ОСО ДЧС области Абай обнаружено и извлечено из воды тело девушки без признаков жизни. На данный момент проводятся поисковые работы по поиску двух человек, — сообщил с места поисково-спасательных работ Азамат Муратов — начальник Управления по ЧС города Семей.
Тело погибшей было передан в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.
На данный момент в спасательной операции задействовано 55 спасателей, 5 плавсредств, 2 беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.
Дополнительно для усиления операции привлечены военнослужащие МЧС РК из воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова, а также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области.
— Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности. Информация о дальнейших событиях будет сообщена дополнительно, — отметили в МЧС.