Тело девушки нашли в 11 км от места ДТП в Семее

— В 9:00 в 11 км вниз по течению от места происшествия, в районе 1-го микрорайона, поисковой группой ОСО ДЧС области Абай обнаружено и извлечено из воды тело девушки без признаков жизни. На данный момент проводятся поисковые работы по поиску двух человек, — сообщил с места поисково-спасательных работ Азамат Муратов — начальник Управления по ЧС города Семей.