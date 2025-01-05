Цепная авария в Кишиневе: семь машин оказались всмятку после столкновения двух легковушек, при этом пострадала женщина

В результате удара Ford Focus отбросило в пять припаркованных автомобилей. Автомобили получили серьезные повреждения, а 38-летнюю пассажирку автомобиля Ford Focus доставили в больницу для проведения медицинского обследования, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.