«Ответная реакция»: В Госдуме назвали причину сразу трёх терактов в США

Напомним, ночью 31 декабря в Новом Орлеане грузовик столкнулся с толпой людей, водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. В результате погибли 15 человек, стрелявший был ликвидирован полицией. Вскоре после этого в Лас-Вегасе прогремел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck, припаркованного у отеля Дональда Трампа. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. В ФБР заявили, что связь между двумя терактами отсутствует. А на следующий день, 2 января, в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали минимум 11 человек.