«Ответная реакция»: В Госдуме назвали причину сразу трёх терактов в США

«Дональд Трамп находится под ударом, под террористической угрозой… Террористические акты в США — это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны», — сказал Шхагошев в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что длительное отсутствие терактов в какой-либо стране не говорит о том, что там нет террористической ячейки. Он выразил мнение, что борьба с терроризмом в США была неэффективной и добавил, что демократы приостановили антитеррористическую деятельность, а также сделали сотрудничество с российскими спецслужбами невозможным, что он считает большой ошибкой ввиду значительного опыта России в данной области.
Депутат упомянул, что были времена, когда президент России Владимир Путин поручал ФСБ предоставлять американским коллегам достоверную информацию о планируемых атаках в США, и выразил надежду, что такие времена могут вернуться, если у администрации Трампа будет достаточно политической воли.
Напомним, ночью 31 декабря в Новом Орлеане грузовик столкнулся с толпой людей, водитель вышел из автомобиля и начал стрелять. В результате погибли 15 человек, стрелявший был ликвидирован полицией. Вскоре после этого в Лас-Вегасе прогремел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck, припаркованного у отеля Дональда Трампа. Один человек погиб, ещё несколько получили ранения. В ФБР заявили, что связь между двумя терактами отсутствует. А на следующий день, 2 января, в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали минимум 11 человек.