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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Астане (видео)

Сегодня в Астане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/astanovka98

В Telegram-канале Astanovka98 сегодня опубликовали видео, на кадрах которого очевидцы засняли последствия ДТП, произошедшего на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала в Астане.

Данную публикацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.

"Водитель автомобиля марки Kia, на перекрестке Аль-Фараби-Ұлы Дала, при повороте налево не уступил дорогу автобусу марки IVECO, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель Kia привлечен к ответственности. Собранный материал будет направлен в суд", — рассказали в ДП.