Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Астане (видео)

В Telegram-канале Astanovka98 сегодня опубликовали видео, на кадрах которого очевидцы засняли последствия ДТП, произошедшего на пересечении проспектов Аль-Фараби и Ұлы Дала в Астане.
Данную публикацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.
"Водитель автомобиля марки Kia, на перекрестке Аль-Фараби-Ұлы Дала, при повороте налево не уступил дорогу автобусу марки IVECO, движущемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадавших нет. Водитель Kia привлечен к ответственности. Собранный материал будет направлен в суд", — рассказали в ДП.