Девочку насмерть сбил автомобиль во время катания с горки в Приангарье

Ранее сообщалось, что в Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.