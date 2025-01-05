Белоруска по отпечатку одного пальца попалась на краже в Наровле

Житель Наровли не запер дверь дома, и ему пришлось идти в милицию. Подробности рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Так, горожанин заявил о пропаже из его дома 50 долларов и 150 белорусских рублей. Судэксперты на месте преступления нашли и изъяли след пальца руки.
Вскоре выяснилось, что отпечаток пальца принадлежит горожанке 1986 года рождения.
Безработная женщина зашла в незапертый дом и украла деньги, найденные в шкафу. Фигурантка задержана, ей инкриминируют кражу.
Тем временем в Беларуси продают услугу доедания салатов: «Доем салаты, даже прошлогодние».