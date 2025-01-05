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Жительница Алматы убила и расчленила родную сестру

В Алматы 2 января 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия сотрудники обнаружили расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Источник: Zakon.kz

Информация об ужасающей находке появилась в Telegram-канале «Криминальный Казахстан». Также было отмечено, что тело было обнаружено без головы и ног.

Стражи порядка сегодня, 5 января, подчеркнули, что данное преступление раскрыли «по горячим следам».

Как оказалось, 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

Ее задержали и взяли под стражу.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело».

Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ДП добавили: «Другие обстоятельства устанавливаются».