Жительница Алматы убила и расчленила родную сестру

Информация об ужасающей находке появилась в Telegram-канале «Криминальный Казахстан». Также было отмечено, что тело было обнаружено без головы и ног.
Стражи порядка сегодня, 5 января, подчеркнули, что данное преступление раскрыли «по горячим следам».
Как оказалось, 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.
Ее задержали и взяли под стражу.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело».
В ДП добавили: «Другие обстоятельства устанавливаются».