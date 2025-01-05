Семимесячная девочка умерла от ОРВИ после выписки из больницы в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве годовалая девочка скончалась из-за ветрянки. Её родители сначала не согласились на госпитализацию, полагая, что смогут вылечить её дома. Однако спустя четыре дня, когда состояние ребёнка ухудшилось, они вызвали платную скорую помощь, но, к сожалению, было уже поздно.