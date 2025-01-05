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В Карелии перевернулся туристический автобус, пострадали семь человек

В Карелии в районе поселка Ляскеля в кювет съехал туристический автобус марки Yutong, в котором находились 43 человека, сообщили МЧС и региональная полиция. По данным МЧС, пострадали семь человек. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что на месте работают три бригады медиков.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло на 302 км автодороги А-121. В автобусе находились 39 взрослых и четверо детей — жителей Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В сообщении пресс-службы полиции говорится, что автобус направлялся по маршруту Кондопога — Рускеала. Водитель не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

Среди пострадавших, по словам Охлопкова, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Среди травм — переломы конечностей и травмы грудной клетки. Четверых пострадавших эвакуируют в Сортавальскую ЦРБ, двух — в Питкярантскую ЦРБ. О состоянии седьмого пострадавшего данные министр не привел.

В сообщении МЧС уточняется, что на месте ДТП работают 34 спасателя и 12 единиц техники. Региональный минздрав подготовил вертолет санитарной авиации и подготовил резерв медработников для экстренного вылета в случае необходимости.