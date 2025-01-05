В Карелии перевернулся туристический автобус, пострадали семь человек

ДТП произошло на 302 км автодороги А-121. В автобусе находились 39 взрослых и четверо детей — жителей Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа. В сообщении пресс-службы полиции говорится, что автобус направлялся по маршруту Кондопога — Рускеала. Водитель не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.