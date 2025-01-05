Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

МВД: перевернувшийся на трассе в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала.

Источник: Freepik

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону.

«По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога-Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба.

По данным МВД, в автобусе находились 2 водителя, а также 42 пассажира, из них 4 детей. «Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется», — добавили в полиции.

В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы, которые устраняют последствия аварии.