Попавший в ДТП в Карелии автобус направлялся в парк Рускеала

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Туристический автобус, в ДТП с которым пострадали 7 человек, в том числе 4 детей, направлялся в парк Рускеала, сообщает пресс-служба МВД по региону.
«По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога-Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба.
По данным МВД, в автобусе находились 2 водителя, а также 42 пассажира, из них 4 детей. «Известно, что в ДТП пострадали четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. Общее количество пострадавших уточняется», — добавили в полиции.
В данный момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужбы, которые устраняют последствия аварии.