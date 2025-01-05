В Борисове мужчина пришел в магазин за покупками и умер

Трагедия произошла в Борисове в одном из продуктовых магазинов. Покупатель пришел в магазин, где ему стал плохо. Мужчина потерял сознание, упал на пол и скончался до приезда медиков. При себе у мужчины не оказалось никаких документов, поэтому экспертам предстояло выяснить не только причину смерти, но и личность умершего.