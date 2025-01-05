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В Борисове мужчина пришел в магазин за покупками и умер

Борисовчанин умер в продуктовом магазине, делая покупки.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове покупатель умер прямо в магазине, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Трагедия произошла в Борисове в одном из продуктовых магазинов. Покупатель пришел в магазин, где ему стал плохо. Мужчина потерял сознание, упал на пол и скончался до приезда медиков. При себе у мужчины не оказалось никаких документов, поэтому экспертам предстояло выяснить не только причину смерти, но и личность умершего.

Результаты дактилоскопии помогли установить, что в магазине умер 64-летний житель города Борисова. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность в результате ишемической болезни сердца.