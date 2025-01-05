Поражение нанесено штурмовой группе Вооружённых сил Украины в районе хутора Бердин. Уничтожены два танка противника, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны РФ. Артиллерия и авиация группировки войск «Север» ударила по формированиям четырёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям теробороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Козачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, отметили в министерстве.