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Водитель попал в реанимацию, врезавшись в осветительную мачту под Житковичами

Пьяный на Seat повалил осветительную матчу и попал в реанимацию в Житковичском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Житковичском районе пьяный водитель повалил осветительную матчу, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Жесткая авария произошла около 03.20 ночи под Житковичами. Установлено, что 35-летний мужчина управлял «Сеатом» в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный водитель ехал по трассе М-10 в сторону Гомеля.

Потеряв контроль над управлением, водитель выехал на встречную полосу, затем оказался в левой по ходу движения обочине, где врезался в опору линии электропередач.

После ДТП водитель госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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