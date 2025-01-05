На Кубани опровергли сообщения о гибели спасенных птиц при транспортировке

«К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам — от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за все время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский “Сафари-парк” погибло менее 10% особей», — отметили в оперштабе.