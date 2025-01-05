На Кубани опровергли сообщения о гибели спасенных птиц при транспортировке

«Внимание, фейк! В социальных сетях и Telegram-каналах распространяется информация, что якобы 90% птиц, спасенных в Анапе волонтерами и отправленных в Краснодар на реабилитацию, умерло по дороге. Правда: гибель птицы во время транспортировки — менее 10%», — говорится в сообщении.
По информации регионального минприроды и департамента ветеринарии Краснодарского края, загрузка пернатых для последующей транспортировки в центры реабилитации проходит под контролем ветеринаров и орнитологов, представителей профильных ведомств и обязательно с участием сотрудников центров.
«К сожалению, загрязненная мазутом птица действительно гибнет по вполне понятным причинам — от интоксикации организма нефтепродуктами. Птицы гибнут в центрах, где их отмывают, есть случаи гибели в процессе перевозки и во время реабилитации и лечения. Однако за все время транспортировки птиц в реабилитационный центр в краснодарский “Сафари-парк” погибло менее 10% особей», — отметили в оперштабе.
Также фиксируется гибель птицы из-за болезней и отравления мазутом части кормовой базы пернатых, добавили в штабе.
По данным оперштаба, более 4,8 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у черноморского побережья.
Пятнадцатого декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.