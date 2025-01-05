В Пермском крае в жёстком ДТП на трассе пострадали четыре человека

Люди пострадали в жёстком ДТП на автодороге Чернушка-Куеда в Пермском крае 5 января, сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
По словам правоохранителей, иницидент произошёл около 09:18.
«На 14 км автодороги водитель Volkswagen 1962 года рождения допустил занос транспортного средства на встречную полосу, где столкнулся с Toyota», — пояснили perm.aif.ru в ведомстве.
Очевидцы поделились видеозаписью с места аварии в Сети. На кадрах — три стоящих автомобиля, один из которых очень сильно искорёжен.
По информации краевой полиции, в результате автоаварии пострадали четыре человека. Троих из них с травмами госпитализировали в медучреждение, ещё одному назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку.
Жители Прикамья рассказывают, что это не единственное ДТП, произошедшее между Пермью и Куедой 5 января. В телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» появилось видеозапись другой аварии. На кадрах — стоящая на обочине дороги Lada и лежащий в кювете вверх колёсами автомобиль (его марку определить невозможно).
«Видимо, на обгон пошёл», — говорит голос за кадром.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 4 января в Соликамске перевернувшуюся после эффектного заноса Daewoo Nexia поставили на колёса случайные прохожие. А «гонщик» благополучно уехал с места происшествия.