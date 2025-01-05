В Пермском крае в жёстком ДТП на трассе пострадали четыре человека

Жители Прикамья рассказывают, что это не единственное ДТП, произошедшее между Пермью и Куедой 5 января. В телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» появилось видеозапись другой аварии. На кадрах — стоящая на обочине дороги Lada и лежащий в кювете вверх колёсами автомобиль (его марку определить невозможно).