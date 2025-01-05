Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в жёстком ДТП на трассе пострадали четыре человека

Машину занесло на встречную полосу.

Люди пострадали в жёстком ДТП на автодороге Чернушка-Куеда в Пермском крае 5 января, сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

По словам правоохранителей, иницидент произошёл около 09:18.

«На 14 км автодороги водитель Volkswagen 1962 года рождения допустил занос транспортного средства на встречную полосу, где столкнулся с Toyota», — пояснили perm.aif.ru в ведомстве.

Очевидцы поделились видеозаписью с места аварии в Сети. На кадрах — три стоящих автомобиля, один из которых очень сильно искорёжен.

По информации краевой полиции, в результате автоаварии пострадали четыре человека. Троих из них с травмами госпитализировали в медучреждение, ещё одному назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку.

Жители Прикамья рассказывают, что это не единственное ДТП, произошедшее между Пермью и Куедой 5 января. В телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» появилось видеозапись другой аварии. На кадрах — стоящая на обочине дороги Lada и лежащий в кювете вверх колёсами автомобиль (его марку определить невозможно).

«Видимо, на обгон пошёл», — говорит голос за кадром.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 4 января в Соликамске перевернувшуюся после эффектного заноса Daewoo Nexia поставили на колёса случайные прохожие. А «гонщик» благополучно уехал с места происшествия.