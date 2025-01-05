Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

По данным СК РФ, двое фигурантов приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Один из них оказался причастен и к поджогу полицейской машины. Им предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по сговору.