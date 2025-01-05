Арестован третий фигурант по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля третьего фигуранта по делу о подготовке теракта в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В субботу ФСБ сообщала, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в России террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
В воскресенье Ленинский райсуд арестовал до 21 февраля двоих фигурантов по данному делу.
«Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля включительно», — заключила судья.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда.
По данным СК РФ, двое фигурантов приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Один из них оказался причастен и к поджогу полицейской машины. Им предъявили обвинение в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по сговору.