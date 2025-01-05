В Крыму очистили от мазута более 8 километров побережья Опукского заповедника

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе параллельно мероприятиям по уборке мазута организованы работы по спасению птиц. В регионе объявлен режим ЧС, как и в Краснодарском крае. Напомним, что нефтепродукты попали в Черноморскую акваторию после крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе.