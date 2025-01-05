В Крыму очистили от мазута более 8 километров побережья Опукского заповедника

Спасатели и добровольцы очищают Черноморское побережье от выбросов мазута. Видео © Telegram / МЧС России.
«В Крыму накануне выявлены два факта незначительного загрязнения берега. За сутки очищено свыше 8 километров. На месте работают более 200 человек и 54 единицы техники. Продолжаются работы по очистке береговой линии в районе природного заповедника “Опукский” общей протяжённостью 4,6 км», — проинформировали в ведомстве чрезвычайных ситуаций.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе параллельно мероприятиям по уборке мазута организованы работы по спасению птиц. В регионе объявлен режим ЧС, как и в Краснодарском крае. Напомним, что нефтепродукты попали в Черноморскую акваторию после крушения двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе.