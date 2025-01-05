43-летний читинец убил свою жену и выбросил тело в канаву

Жуткий инцидент произошел в начале декабря 2024 года на Сахалине. По версии следствия, 43-летний уроженец Читы отправился с 37-летней женой на лестную прогулку, однако между ними вспыхнула ссора из-за ревности. Мужчина подхватил палку с земли и не менее трех раз ударил супругу по голове, она скончалась на месте. Читинец хотел скрыть преступление и выбросил тело в канаву, присыпав сверху ветками и землей.