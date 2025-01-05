Ещё два подростка отправились в СИЗО за подготовку теракта в Екатеринбурге

Напомним, 4 января в Екатеринбурге по подозрению в подготовке террористического акта в общественном месте были задержаны четверо подростков. Во время допроса один из них признался, что является подписчиком неонацистского телеграм-канала. Кроме того, он заявил, что во время планирования преступления рассматривались несколько объектов для атаки. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения.