Ещё два подростка отправились в СИЗО за подготовку теракта в Екатеринбурге

«Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля», — объявил судьи на заседании.
Оба обвиняемых — студенты второго курса одного из техникумов Екатеринбурга, 2007 года рождения, холосты, работы не имеет. Третьего подсудимого, которому 16 лет, заключили под стражу в зале суда часом ранее.
Напомним, 4 января в Екатеринбурге по подозрению в подготовке террористического акта в общественном месте были задержаны четверо подростков. Во время допроса один из них признался, что является подписчиком неонацистского телеграм-канала. Кроме того, он заявил, что во время планирования преступления рассматривались несколько объектов для атаки. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения.