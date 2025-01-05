Отражена новая ракетная атака ВСУ на Курскую область

Как уже писал Life.ru, утром 5 января ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв подразделения планировали со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе курского хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.