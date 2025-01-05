Дрон ВСУ спалил трактор и ранил мирного жителя в Белгородской области

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили 61 БПЛА ВСУ над пятью областями РФ. 37 аппаратов сбили над Ростовским регионом, 20 — над Брянским, 2 — над Воронежским и по одному — над Белгородским и Орловским.