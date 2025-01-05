Ребёнок ранен при ночном налёте 37 дронов ВСУ на Ростовскую область

«К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребёнок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, повреждённых из-за падения обломков БПЛА», — уточнил чиновник.
Малыша доставили в больницу в Таганроге, продолжил губернатор. По его словам, жизни маленького пациента сейчас ничто не угрожает, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Обломки аппаратов повредили несколько домов.