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Ребёнок ранен при ночном налёте 37 дронов ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области семилетний ребёнок получил травму во время ночного налёта десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребёнок 7 лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, повреждённых из-за падения обломков БПЛА», — уточнил чиновник.

Малыша доставили в больницу в Таганроге, продолжил губернатор. По его словам, жизни маленького пациента сейчас ничто не угрожает, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Обломки аппаратов повредили несколько домов.