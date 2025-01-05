Ребёнок ранен при ночном налёте 37 дронов ВСУ на Ростовскую область

Ранее сообщалось, что в небе над Ростовской областью средства ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны были замечены в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Обломки аппаратов повредили несколько домов.