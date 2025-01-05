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У экс-сенатора Шпигеля изымут почти 9 миллиардов

Судебные приставы потребовали от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который был осужден за взяточничество в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, выплатить свыше 8,6 миллиарда рублей. Из этой суммы более 8,1 миллиарда направят в государственный бюджет. Такие данные поступили из банка исполнительных производств.

Источник: Life.ru

В отношении Шпигеля открыто всего восемь производств. Одно из них, касающееся взыскания более 8,1 млрд рублей в пользу бюджета РФ, было инициировано 29 августа 2024 года. Другой исполнительный процесс начался 19 декабря 2024 года, и он связан со взысканием штрафа в размере 450 млн рублей, назначенного судом как дополнительное наказание для бывшего сенатора. Кроме того, Шпигель задолжал более 364 тыс. рублей по коммунальным платежам. Также с него взыскиваются неуплаченные процессуальные расходы и исполнительский сбор, общая сумма которых составляет около 35 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2021 года был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по обвинению в получении взятки на сумму 31 миллион рублей. В рамках этого же дела следователи задержали также известного фармацевта Бориса Шпигеля. Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам тюрьмы за дачу и получение взятки. Позже Шпигель был освобождён из-за проблем со здоровьем, он не отбыл 7 лет положенного срока.