Воронежцы пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии

— Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации, — сообщил Михаил Охлопков. — В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести. На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.