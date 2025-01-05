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Воронежцы пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Карелии

Автобус с воронежскими туристами попал в аварию из-за плохой погоды.

Жители Воронежа пострадали в ДТП с туристическим автобусом на трассе в Республике Карелия. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По предварительным данным, автобус опрокинулся из-за сложных погодных условий на дороге возле посёлка Ляскеля. В салоне в момент ДТП находились 43 человека. Из них пострадали 14 человек, среди которых есть воронежцы, куряне, белгородцы и москвичи. Основные травмы у пострадавших — переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

Планировалось привлечь к эвакуации пострадавших вертолет Медицины катастроф. Однако из-за сложных погодных условий он не смог совершить вылет.

— Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжелом состоянии в реанимации, — сообщил Михаил Охлопков. — В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести. На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.