Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14

«Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле посёлка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжёлом состоянии в реанимации», — в Telegram-канале сообщил глава карельского минздрава.