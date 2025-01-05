Эпидемия нового метапневмовируса уже дошла до соседа России

Метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным, реже контактным путём. Он вызывает кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Лечения, направленного на вирус, не существует, поэтому применяется лишь симптоматическая терапия. В Казахстане, как и в других странах, сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала октября в стране зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа.