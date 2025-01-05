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Польские силовики выбросили на белорусской границе избитого сенегальца

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики выбросили на белорусской границе избитого сенегальца, сообщили БЕЛТА в погранкомитете.

Источник: ГПК

В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца — гражданина Сенегала.

Мужчина в разорванной одежде находился неподалеку от польской границы. Из-за травм он не мог самостоятельно идти, был обессилен и истощен. На пальцах рук и ног имелись признаки обморожения. Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики и жестоко избили. А потом заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию.

Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу.

На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа.