Польские силовики выбросили на белорусской границе избитого сенегальца

В ночь с 4 на 5 января в Берестовицком районе гродненские пограничники обнаружили покалеченного беженца — гражданина Сенегала.
Мужчина в разорванной одежде находился неподалеку от польской границы. Из-за травм он не мог самостоятельно идти, был обессилен и истощен. На пальцах рук и ног имелись признаки обморожения. Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики и жестоко избили. А потом заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию.
Пограничники оказали беженцу медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчина госпитализирован в Волковысскую центральную районную больницу.
На месте обнаружения иностранца работала следственно-оперативная группа.