Польские силовики выбросили на белорусской границе избитого сенегальца

Мужчина в разорванной одежде находился неподалеку от польской границы. Из-за травм он не мог самостоятельно идти, был обессилен и истощен. На пальцах рук и ног имелись признаки обморожения. Сенегалец рассказал, что в Польше его задержали силовики и жестоко избили. А потом заставили перейти через калитку для животных на белорусскую территорию.