Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 14

Ранее в этот день у поселка Ляскеля на 301-м км автодороги А-121 «Сортавала» в Карелии опрокинулся туристический автобус, в нем находились два водителя и 42 пассажира, из них четверо — дети. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением на повороте, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.