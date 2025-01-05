Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 14

«В результате аварии вблизи поселка Ляскеля медики оказывают помощь 14 пострадавшим после ДТП», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Все они были госпитализированы в центральные больницы Питкяранты и Сортавалы, двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. В Питкяранту направили дополнительную медпомощь, развернут пункт обогрева.
Ранее в этот день у поселка Ляскеля на 301-м км автодороги А-121 «Сортавала» в Карелии опрокинулся туристический автобус, в нем находились два водителя и 42 пассажира, из них четверо — дети. В полиции сообщили, что водитель не справился с управлением на повороте, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.