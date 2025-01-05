ВСУ пытались ударить по Нововоронежской АЭС

Ранее в МО РФ сообщили, что за ночь российские системы ПВО сбили 61 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Большая часть из беспилотников была уничтожена над Ростовской областью — 37 штук. Ещё 20 дронов ликвидировали над Брянской областью, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.