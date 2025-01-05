В Нижегородской области зарезали мужчину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Жителя села Вад Нижегородской области несколько раз ударили ножом и выстрелили в голову, убийцу ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 3 января рядом с домом на улице Советская было обнаружено тело 31-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями тела и повреждениями, полученными в результате выстрела из огнестрельного оружия в область головы.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Следователи СК устанавливают причастного к совершению преступления.