Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области зарезали мужчину

СК: в селе Вад Нижегородской области зарезали мужчину.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв — РИА Новости. Жителя села Вад Нижегородской области несколько раз ударили ножом и выстрелили в голову, убийцу ищут, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, 3 января рядом с домом на улице Советская было обнаружено тело 31-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями тела и повреждениями, полученными в результате выстрела из огнестрельного оружия в область головы.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Следователи СК устанавливают причастного к совершению преступления.

СК