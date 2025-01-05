Дрон ВСУ атаковал центр ЗАЭС с уникальным тренажёром реакторного зала

«Сегодня атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса “Г” учебно-тренировочного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала», — говорится в телеграм-канале станции.
Ранее высоковольтная линия «Ферросплавная-1» на ЗАЭС была отключена действием автоматики. Собственные нужды станции питали от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Позже на Запорожской АЭС вновь запустили линию электропередачи.