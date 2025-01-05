Дрон ВСУ атаковал центр ЗАЭС с уникальным тренажёром реакторного зала

Ранее высоковольтная линия «Ферросплавная-1» на ЗАЭС была отключена действием автоматики. Собственные нужды станции питали от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано. Позже на Запорожской АЭС вновь запустили линию электропередачи.