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В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. В городах и районах Крыма развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, разлившегося в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры», — написала Шевцова в своем Telegram-канале.

В частности, по ее словам, оперативные штабы и помывочные центры по спасению птиц открыты в Ленинском, Бахчисарайском, Сакском районах, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории.

«Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам», — подчеркнула министр.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.

экология