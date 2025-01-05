В Крыму развернули центры по спасению птиц от мазута

«Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры», — написала Шевцова в своем Telegram-канале.
В частности, по ее словам, оперативные штабы и помывочные центры по спасению птиц открыты в Ленинском, Бахчисарайском, Сакском районах, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории.
«Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам», — подчеркнула министр.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера. Позже режим ЧС регионального характера из-за загрязнения мазутом пляжей ввели в Севастополе.