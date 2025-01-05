Водитель снес металлический забор и въехал во двор частного дома в Березе

Жесткое ДТП произошло 4 января примерно в 19.50. Установлено, что 42-летний мужчина на «Опеле» ехал по улице Привокзальной в райцентре. Но около 55-го дома водитель не справился с управлением, авто оказалось за пределами проезжей части и врезалось в металлический забор.