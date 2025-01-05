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Водитель снес металлический забор и въехал во двор частного дома в Березе

В Березе водитель попал в больницу, когда с разгона снес забор частного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Березе водитель снес металлический забор частного дома и остановился во дворе, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткое ДТП произошло 4 января примерно в 19.50. Установлено, что 42-летний мужчина на «Опеле» ехал по улице Привокзальной в райцентре. Но около 55-го дома водитель не справился с управлением, авто оказалось за пределами проезжей части и врезалось в металлический забор.

После аварии водитель госпитализирован с травмами.

Также водитель попал в реанимацию, врезавшись в осветительную мачту под Житковичами.

Еще ГАИ назвала штраф за езду на велосипеде в Беларуси зимой по снегу.