Водитель снес металлический забор и въехал во двор частного дома в Березе

В Березе водитель снес металлический забор частного дома и остановился во дворе, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло 4 января примерно в 19.50. Установлено, что 42-летний мужчина на «Опеле» ехал по улице Привокзальной в райцентре. Но около 55-го дома водитель не справился с управлением, авто оказалось за пределами проезжей части и врезалось в металлический забор.
После аварии водитель госпитализирован с травмами.
Также водитель попал в реанимацию, врезавшись в осветительную мачту под Житковичами.
Еще ГАИ назвала штраф за езду на велосипеде в Беларуси зимой по снегу.