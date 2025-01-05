Депутат Харламов объяснился за сравнение приморцев с опарышами: «Мой аккаунт взломан»

Занятно, что Дальнегорск не впервые за последнее время попадает в общественный скандал. Ранее Life.ru рассказывал, как мэр города Александр Теребилов оскорбился из-за шутки российского юмориста Юрия Стоянова, который в своём шоу «100янов» в образе ведущего новостей пошутил о краже 25 миллионов «мэром Ближнегорска». Чиновник назвал скетч «пошлым юмором», добавив, что Ближнегорска действительно не существует в России, а вот Дальнегорск — реальный город, к которому, как и к его жителям, следует проявлять уважение. Стоянов объяснился за шутку, сказав, что действительно не знал о существовании города и списал ситуацию на ошибку сценаристов выпуска шоу, которое, к слову, последний раз выходило в эфир в 2021 году.