Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске двое подростков разбили в Саду Победы ледяную статую

Полицейские нашли разбивших в Саду Победы ледяную Снегурочку малолетних вандалов.

Источник: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ / vk.com

Инцидент произошел накануне ночью, 4 января. Двое 14-летних подростков снесли с постамента ледяную фигуру Снегурочки в городке на территории Сада Победы. Администрация парка обратилась в полицию, также о произошедшем написали и в соцсетях.

Уже первоочередные мероприятия полицейских привели к успеху: личности малолетних вандалов были установлены. Их с законными представителями вызвали для дачи пояснений в Тракторозаводский отдел полиции.

— В отношении родителей несовершеннолетних собирается материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей — Прим. ред.). Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям возможно предстоит возместить причиненный ущерб, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.