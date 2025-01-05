В Челябинске двое подростков разбили в Саду Победы ледяную статую

Инцидент произошел накануне ночью, 4 января. Двое 14-летних подростков снесли с постамента ледяную фигуру Снегурочки в городке на территории Сада Победы. Администрация парка обратилась в полицию, также о произошедшем написали и в соцсетях.
Уже первоочередные мероприятия полицейских привели к успеху: личности малолетних вандалов были установлены. Их с законными представителями вызвали для дачи пояснений в Тракторозаводский отдел полиции.
— В отношении родителей несовершеннолетних собирается материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей — Прим. ред.). Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям возможно предстоит возместить причиненный ущерб, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.