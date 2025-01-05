В Челябинске двое подростков разбили в Саду Победы ледяную статую

— В отношении родителей несовершеннолетних собирается материал по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей — Прим. ред.). Решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям возможно предстоит возместить причиненный ущерб, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.