На пляжах Севастополя нашли новые мазутные пятна

«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже “Толстяк”, а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются», — написал он в телеграм-канале.
Чиновник добавил, что остаётся проблема с галечными пляжами, где проведены основные работы по очистке, но решается вопрос, как убрать мазут с крупных камней. По словам губернатора, к вывозу собрано порядка 18 тонн грязного грунта. При этом специалисты продолжат следить за состоянием пляжей, чтобы оперативно устранить возможные новые очаги мазута.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Уже 3 января пятно мазута после крушения кораблей добралось до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Тем временем с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн грунта с мазутом. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.