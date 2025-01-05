У песчаных берегов Анапы заметили обширные пятна мазута

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение два танкера. Погиб один моряк. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, спасают птиц, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.