Два ДТП произошло в Гомельской области, один человек погиб

Так, в Житковичском районе примерно в 3.20 водитель автомобиля SEAT, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в сторону Гомеля. Во время движения он выехал на встречную полосу, далее на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач. В результате аварии водитель получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.