Два ДТП произошло в Гомельской области, один человек погиб

Так, в Житковичском районе примерно в 3.20 водитель автомобиля SEAT, предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М10 граница РФ — Гомель — Кобрин в сторону Гомеля. Во время движения он выехал на встречную полосу, далее на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач. В результате аварии водитель получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Еще одно ДТП произошло в Речицком районе. Примерно в 7.40 водитель автомобиля Opel, двигаясь по ул. Мира в д. Милоград, совершил наезд на 90-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части дороги навстречу движению транспорта и не была обозначена световозвращающими элементами. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.