«Лицом к лицу со смертью»: Учёный-провидец предрёк гибель 4 млн человек в чудовищном землетрясении

Он сообщил, что на протяжении десяти лет велись исследования тектонических разломов в регионе Мраморного моря. Ученый уточнил, что северная ветвь Северо-Анатолийских разломов пересекает Мраморное море, и одна из ветвей, известная как островная, расположена к югу от Принцевых островов. В то время как Кумбургазский разлом тянется от побережья в районе Ешилькёй до Силиври. Он добавил, что обе линии разломов заблокированы, в результате чего в них накапливается энергия, и существует трение, не позволяющее им разрушиться. Учёный подчеркнул, что как только это трение будет преодолено, следует ожидать землетрясение.