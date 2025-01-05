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Гражданин Узбекистана задержан в Челябинске за попытку дать взятку сотруднику полиции

В Челябинске задержали гражданина Узбекистана за взятку полицейскому.

Источник: Комсомольская правда

Попытку остаться на территории РФ, подкупив сотрудника полиции, гражданин Узбекистана предпринял вечером 1 января. Незаконное денежное вознаграждение он передал начальнику отдела по вопросам миграции Металлургического райотдела полиции. Взамен он просил от полицейского не привлекать его к административной ответственности за нарушение иммиграционных правил.

Выяснилось, что полицейский участвовал в оперативном эксперименте. Иностранца задержали оперативники ОЭБиПК. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки за совершение незаконных действий. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области.