Гражданин Узбекистана задержан в Челябинске за попытку дать взятку сотруднику полиции

Выяснилось, что полицейский участвовал в оперативном эксперименте. Иностранца задержали оперативники ОЭБиПК. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки за совершение незаконных действий. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области.