В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур — Соликамск 72-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.
«В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.