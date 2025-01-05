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В Пермском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть погибшие

ГАИ: в ДТП на трассе Кунгур — Соликамск два человека погибли и шесть пострадали.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, вечером в воскресенье на трассе Кунгур — Соликамск 72-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

«В результате ДТП водитель и пассажир отечественного транспортного средства погибли на месте. Шесть человек, находящихся в микроавтобусе, из них трое детей, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что количество пострадавших уточняется. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.