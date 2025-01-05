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Две женщины ранены при подрыве движущейся машины дроном ВСУ в Белгородской области

При атаке беспилотника ВСУ на Белогородскую область пострадали две местных жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Источник: Life.ru

«В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБЖ», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области семилетний мальчик пострадал в результате ночного обстрела ВСУ. Ребёнка доставили в больницу в Таганроге. По словам главы региона, жизнь малыша сейчас вне опасности, врачи предоставляют ему всю необходимую медицинскую помощь.