Две женщины ранены при подрыве движущейся машины дроном ВСУ в Белгородской области

«В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБЖ», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области семилетний мальчик пострадал в результате ночного обстрела ВСУ. Ребёнка доставили в больницу в Таганроге. По словам главы региона, жизнь малыша сейчас вне опасности, врачи предоставляют ему всю необходимую медицинскую помощь.