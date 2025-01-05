Две женщины ранены при подрыве движущейся машины дроном ВСУ в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области семилетний мальчик пострадал в результате ночного обстрела ВСУ. Ребёнка доставили в больницу в Таганроге. По словам главы региона, жизнь малыша сейчас вне опасности, врачи предоставляют ему всю необходимую медицинскую помощь.