«Лицом по полу»: Тренера из Владимира обвинили в истязании гимнасток

Поводом к разбирательству стали жалобы одной из родительниц, которая рассказала, что её дочь вернулась с тренировки с синяками на лице и разбитыми губами. Как пишут местные СМИ, девочка сначала не стала признаваться матери в случившемся, а просто объяснила травмы тем, что якобы упала во время занятий. Позже юная гимнастка разревелась и рассказала, что на самом деле тренер заломила ей руки, провезла лицом по полу и ударила головой об стену.