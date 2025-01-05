«Лицом по полу»: Тренера из Владимира обвинили в истязании гимнасток

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А. А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — сказано в тексте.
Поводом к разбирательству стали жалобы одной из родительниц, которая рассказала, что её дочь вернулась с тренировки с синяками на лице и разбитыми губами. Как пишут местные СМИ, девочка сначала не стала признаваться матери в случившемся, а просто объяснила травмы тем, что якобы упала во время занятий. Позже юная гимнастка разревелась и рассказала, что на самом деле тренер заломила ей руки, провезла лицом по полу и ударила головой об стену.
Адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети аудиозапись, где тренер угрожает гимнасткам расправой, матерится на них и избивает. Предположительно, речь идёт об Анастасии Савватеевой-Субботиной, которая работает с детьми более 20 лет и является мастером спорта РФ и судьёй всероссийской категории. Инцидент с избиениями, как сообщается, произошёл в школе олимпийского резерва (СШОР) № 5. По факту противоправных действий в отношении детей уже проводится проверка. Также следствию предстоит установить подлинность аудиозаписи.
Ранее 16-летняя российская фигуристка Ангелина Палагина, участница серии «Гран-при России», завершила карьеру. Спортсменка рассказала в последнем интервью подробности своих сложных отношений с тренерами и причины ухода из спорта. Она призналась, что в детстве её бил тренер.