В Островецком районе столкнулись две легковушки: погибла пассажир

По предварительной информации, сегодня около 16.00 вблизи деревни Воробьи водитель Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Rover.
Как стало известно, в Volkswagen, кроме водителя, находились 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние. В результате аварии 36-летняя пассажир Volkswagen скончалась. Дети и водитель второй машины доставлены в больницу.
На месте ДТП работает следственно- оперативная группа. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.