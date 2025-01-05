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В Островецком районе столкнулись две легковушки: погибла пассажир

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Островецком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: Следственный комитет Беларуси

По предварительной информации, сегодня около 16.00 вблизи деревни Воробьи водитель Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Rover.

Как стало известно, в Volkswagen, кроме водителя, находились 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние. В результате аварии 36-летняя пассажир Volkswagen скончалась. Дети и водитель второй машины доставлены в больницу.

На месте ДТП работает следственно- оперативная группа. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.