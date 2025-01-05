Голову свиньи подбросили к мемориалу жертвам Холокоста в Германии

Ранее Life.ru писал, что ещё один памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пострадал от рук вандалов на Украине. Неизвестные разрушили скульптуру воина-освободителя в городе Барвенково Харьковской области, лишив монумент плеч и головы. Также хулиганы испачкали краской памятные таблички на постаменте.