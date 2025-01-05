Голову свиньи подбросили к мемориалу жертвам Холокоста в Германии

«Прагер-Хаус — это мемориал, который, среди прочего, посвящён убитой нацистами еврейской семье Прагер… Между 14.00 пятницы (16.00 мск — прим. Life.ru) и 11.40 субботы (13.40 мск — прим. Life.ru) перед бывшим торговым домом купца еврейского происхождения Бернхарда Прагера (1884−1944) на Бернард-Прагер-Гассе в Апольде в федеральной земле Тюрингия положили свиную голову», — отмечается в статье.
Немецкие правоохранители расценили хулиганство как акт разжигания ненависти, заниматься следственными действиями поручено Службе государственной безопасности.
Ранее Life.ru писал, что ещё один памятник советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пострадал от рук вандалов на Украине. Неизвестные разрушили скульптуру воина-освободителя в городе Барвенково Харьковской области, лишив монумент плеч и головы. Также хулиганы испачкали краской памятные таблички на постаменте.