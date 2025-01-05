Volkswagen с пятью детьми попал в смертельное ДТП с Rover в Островецком районе

Позже Республиканский центр медреагирования Минздрава прокомментировал состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП в Гродненской области. Сообщается, что их госпитализировали в Островецкую центральную районную больницу бригады скорой помощи после осмотра. У всех поступивших туда пациентов — сочетанные травмы. Так, четверо детей — в отделении анестезиологии и реанимации, один ребенок — в травматологическом.