Volkswagen с пятью детьми попал в смертельное ДТП с Rover в Островецком районе

Volkswagen с шестью пассажирами, пятеро из которых дети, попал в смертельное ДТП в Островецком районе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла около 16.00 5 января у деревни Воробьи Островецкого района. Там женщина-водитель Volkswagen не смогла справиться с управлением машиной. В итоге автомобиль выехал на встречную полосу. Там Volkswagen столкнулся с Rover.
К сожалению, авария оказалась смертельной. Одна из шести пассажиров немецкой иномарки — 36-летняя женщина — погибла. Пятеро других пассажиров Volkswagen были несовершеннолетними. Всех их, а также водитель Rover находятся в больнице.
Следственно-оперативная группа ведет работу на месте ДТП, устанавливая обстоятельства аварии. Известно, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Позже Республиканский центр медреагирования Минздрава прокомментировал состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП в Гродненской области. Сообщается, что их госпитализировали в Островецкую центральную районную больницу бригады скорой помощи после осмотра. У всех поступивших туда пациентов — сочетанные травмы. Так, четверо детей — в отделении анестезиологии и реанимации, один ребенок — в травматологическом.
Отмечается, что в помощь к островецким врачам едут хирург, нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог и травматолог республиканского уровня, а также областные специалисты — анестезиолог-реаниматолог, хирург, уролог.
«После проведения осмотра и врачебного консилиума с участием республиканских специалистов, будет принято решение о дальнейшей тактике лечения пациентов», — сказано в информации Минздрава.
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