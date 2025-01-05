Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги охватил восемь регионов Украины. В частности, сегодня, 5 января, сирены звучали в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Сирены заревели на фоне сообщений о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском. Российские силы уже успешно отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Оказалось, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.